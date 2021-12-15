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Стали известны фильмы, ставшие национальным достоянием США

Стали известны фильмы, ставшие национальным достоянием США Фильмы "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "Властелин колец: Братство кольца" (2001) и мультфильм "ВАЛЛ-И" (2008) вошли в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США.
Искусство
15 декабря 2021 г. 06:58
Стали известны фильмы, ставшие национальным достоянием США

Фильмы "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "Властелин колец: Братство кольца" (2001) и мультфильм "ВАЛЛ-И" (2008) вошли в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленный список представлен на сайте библиотеки Конгресса во вторник.

Всего в 2021 году реестр пополнился 25 картинами, в том числе фильмами "Селена" (1997), "Кошмар на улице Вязов" (1984), "Розовые фламинго" (1972), "Кто убил Винсента Чина?" (1987), "Незнакомцы в поезде" (1951) Альфреда Хичкока и другими.

"Фильмы помогают отразить нашу культурную историю и показывают нам новые способы взглянуть на самих себя... Национальный реестр фильмов сохранит наше кинематографическое наследие, мы гордимся тем, что в этом году добавим еще 25 картин”, - цитирует журнал Variety библиотекаря Конгресса Карлу Хайден.

В настоящее время в Национальном реестре находится 825 фильмов, которые относят к культурному достоянию Соединенных Штатов.

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