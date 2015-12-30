​Срок полномочий директора театра Исрафила Исрафилова истек - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Исрафил Исрафилов покидает свою должность.

Как сообщает Report, срок контракта, заключенного между Исрафилом Исрафиловым и министерством культуры и туризма, истекает сегодня.

Как сообщил Report руководитель отдела информации и связям с общественностью Вугар Шихаммедов, в связи с истечением срока заключенного с министерством контракта имеются факты прекращения деятельности некоторых кадров: "В случае каких-либо изменений в вопросе касательно кадров, общественность будет проинформирована через официальный сайт министерства".

Отметим, что 31 августа 2015 года министерство культуры и туризма обновило контракт с Исрафилом Исрафиловым до конца года.

Напомним, что И.Исрафилов впервые был назначен на должность директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в 2010 году. Время, когда произойдет новое назначение на указанную должность, пока не известно.