Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане среди композиторов объявлен песенный конкурс эстрадного жанра.

Как сообщает Report, конкурс организуется телеканалом "Культура" и радио "Азербайджан".

Про словам директора канала "Культура" Рамиля Гасымова, основной целью проведения конкурса является стремление помочь в создании современных эстрадных песен, выявить написанные современными композиторами произведения и поддержать молодые таланты.

Конкурс также обеспечит освещение культурно-экономического развития страны в культурной плоскости, высококачественные образцы культуры будут продемонстрированы широкой публике.

В рамках проектах будет отобрано 20 молодых людей, произведения композиторов попадут в ротацию телевидения и радио. На конкурсе эстрадной песни среди композиторов будут отобраны 20 показательных песен, после стартует проект "Страна огней".

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить ноты и запись исполнения певца в электронном виде на адрес medeniyyettv@aztv.az до 25 августа.