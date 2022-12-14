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Спустя 13 лет "Аватар" снова в CinemaPlus

Спустя 13 лет "Аватар" снова в CinemaPlus Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 15 декабря приступает к показу одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - "Аватар 2: Путь воды", сообщает Report.
Искусство
14 декабря 2022 г. 12:17
Спустя 13 лет Аватар снова в CinemaPlus

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 15 декабря приступает к показу одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - "Аватар 2: Путь воды", сообщает Report.

Действие нового "Аватара", как и фильма 2009 года, происходит на планете Пандора, где под угрозой оказывается существование местного народа на`ви.

Режиссер Джеймс Кэмерон планирует еще три сиквела в серии фильмов "Аватар".

Во второй серии фильма снова снимаются актеры Сэм Уортингтон и Зои Салдана, сыгравшие главные роли в первом фильме. Возвращается на экран и Сигурни Уивер, героиня которой погибла в первой ленте.

К ним присоединяются Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс, Тринити Джо-Ли Блисс и обладательница "Оскара" Кейт Уинслет.

Бюджет фильма "Аватар: Путь воды" составил более 350 млн долларов.

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться - с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Первая часть фильма вышла в прокат в 2009 году в традиционном 3D формате. В то время не было новейшей технологии 4DX. Будучи единственным представителем этой технологии на всем Южном Кавказе, кинотеатр СinemaPlus, расположенном в торговом центре Dəniz Mall, эксклюзивно покажет фильм в данном формате.

Технология 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Хотим отметить, что в сети кинотеатров СinemaPlus показ фильма пройдет на 3-х языках: русский, английский и турецкий.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus” “Avatar 2" filmi nümayiş olunacaq

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