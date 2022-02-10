Список популярных фильмов, которые выходят в прокат в сети кинотеатров CinemaPlus

Обнародован список популярных фильмов, которые выходят в прокат в сети кинотеатров CinemaPlus.

Обнародован список популярных фильмов, которые выходят в прокат в сети кинотеатров CinemaPlus.

Как сообщает Report, в сети кинотеатров CinemaPlus c 10 февраля стартует криминальный детектив производства США - «Смерть на Ниле», по мотивам одноименной книги Агаты Кристи о приключениях Пуаро.

Криминальный детектив «Смерть на Ниле»

Бюджет фильма составляет 7 920 000 долларов.

Режиссер Кеннет Брана.

В главных ролях Кал Кадот, Арми Хаммер и Роуз Лесли. Продолжительность 140 минут. Возрастное ограничение 16+

Коротко о фильме: Кеннет Брана вновь превращается в знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, а Агата Кристи рисует очередной шедевр о приключениях бельгийского сыщика. На этот раз необходимость забыть об отпуске и расследовать таинственное убийство доходит до Пуаро, отдыхающего на роскошном круизном лайнере по Нилу.

Приключенческий боевик «Ancharted: На картах не значится»

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 10 февраля приступает к показу приключенческого боевика производства США - «Ancharted: На картах не значится».

В главных ролях Том Холланд, Марк Уолбер, София Али и Антонио Бандерас.

Режиссер картины Рубен Флейшер. Продолжительность 130 минут. Возрастное ограничение 12+

Коротко о фильме: Два соперника, Натан Дрейк и Виктор Салли, становятся союзниками Салливана в поисках величайшего в мире сокровища. Вместе они раскроют одну из величайших тайн истории. Фильм основан на одной из самых продаваемых и популярных компьютерных игр всех времен.

Комедийная мелодрама «Первый встречный»

Режиссер Кэт Койро.

В главных ролях Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и Малума. Продолжительность 125 минут. Возрастное ограничение 12+

Коротко о фильме: Популярная певица перед свадьбой узнает, что ее жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

Анимационный фильм «Стражи Терракоты»

Режиссеры Дин Лян и Линь Юнчан.

В главных ролях Тань Сяо. Продолжительность 120 минут. Возрастное ограничение 6+

Коротко о фильме: Стражи волшебной Терракоты и магические существа Ониксы на протяжении многих столетий ведут войны друг с другом в подземном царстве. Молодой человек Магнус мечтает стать терракотовым воином, а для этого ему необходимо поймать одного из Ониксов. Магнус отправляется на поиски таинственного создания и встречает молодую девушку Джейд, которая также ищет Оникса. Герои влюбляются и объединяются, чтобы узнать настоящую причину вторжения монстров…