​Спектакль "Старый клоун" будет представлен на фестивале в Турции

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя получил приглашение на Международный театральный фестиваль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

По информации, коллектив театра готовится к участию в XVII Международном театральном фестивале стран Черного моря, который пройдет 2-15 мая в турецком городе Трабзон. Театр представит на фестивале спектакль "Старый клоун" известного румынского драматурга Матея Вишнека.

Директор театра Мубариз Гамидов и творческий коллектив отправятся в Трабзон 27 апреля.