 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Спектакль "Старый клоун" будет представлен на фестивале в Турции

    Театр юного зрителя получил приглашение на Международный театральный фестиваль

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя получил приглашение на Международный театральный фестиваль. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

    По информации, коллектив театра готовится к участию в XVII Международном театральном фестивале стран Черного моря, который пройдет 2-15 мая в турецком городе Трабзон. Театр представит на фестивале спектакль "Старый клоун" известного румынского драматурга Матея Вишнека.

    Директор театра Мубариз Гамидов и творческий коллектив отправятся в Трабзон 27 апреля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi