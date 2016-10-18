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    Спектакль "Сон о дожде" показан в Баку

    Благотворительное представление прошло в рамках празднования 25-летия СНГ

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 18 октября на сцене зала Союза театральных деятелей Азербайджана был показан спектакль Детского музыкального театра юного актера города Москвы "Сон о дожде". 

    Как сообщает Report, благотворительное представление прошло в рамках празднования 25-летия СНГ.

    Детский музыкальный театр юного актера основан в 1988 году. Спектакль "Сон о дожде" основан на русском фольклоре. 

    Особо зрителей порадовали русские народные песни, исполненные московскими артистами.

    После того, как завершился спектакль, состоялась творческая встреча двух художественных руководителей - Детского музыкального театра юного актера (город Москва) Александра Федорова и бакинского детского театра-студии "Гюнай" Ларисы Тарусовой. 

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