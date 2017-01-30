Спектакль "Чиполлино" представят в постановке российского режиссера

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Для постановки спектакля по мотивам одноименного произведения Джанни Родари "Чиполлино", утвержденного в плане репертуара Театра юного зрителя на 2017 год, руководство театра пригласило в Баку художественного руководителя Ростовского театра "Максимум" Елену Иванову.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, встретившись с российским режиссером, директор театра Мубариз Гамидов проинформировал Е.Иванову об истории азербайджанского театра, успехах, международных связях.

Было отмечено, что ознакомившись с творческим и техническим составом спектакля, сценическими эскизами постановки, Е.Иванова обсудила с Мубаризом Гамидовым даты подготовки и демонстрации нового спектакля, а также вопросы расширения связей между азербайджанскими и российскими театрами.

Напомним, что на данный момент в театре идут репетиции еще 4 новых спектаклей. В ближайшие дни предусматривается показ двух из них.