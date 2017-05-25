Создателю образа Сейфи в фильме "Следствие" исполняется 75 лет

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 25 мая известному советскому актеру Александру Калягину исполняется 75 лет.

Как сообщает Report, он родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области России.

Актером создано немало интересных образов как в театре, так и в кино. Азербайджанские зрители знают А.Калягина также по фильму "Следствие" ("İstintaq").

Режиссер картины - Расим Оджагов, автор сценария - Рустам Ибрагимбеков, оператор - Рафиг Гамбаров, художник - Фикрет Багиров, композитор - Эмин Сабитоглу, звукооператор - Владимир Савин, режиссер монтажа - Гюльшен Салимова.

В фильме А.Калягин сыграл роль Сейфи.

Отметим, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал о фильме "Следствие" следующее: "Фильм был неоднократно просмотрен и каждый раз вызывал недовольства. Поэтому я организовал коллективный просмотр. После коллективного просмотра все мои коллеги отметили, что якобы фильм дискредитирует нашу страну и позорит. Хотя картина являлась художественным воплощением борьбы, проводимой мною в республике против коррупции. Спасибо им (подразумиваются Рустам Ибрагимбеков и Расим Оджагов), что затронули эту тему. Кстати, в то время я сказал им, чтобы они не отказывались от этой темы. Они так и поступили. После выхода фильма начались препятствия, запреты. В этом случае мне пришлось принять меры и фильм "Следствие" приобрел большую популярность".

Роль Сейфи на азербайджанском языке озвучил народный артист Азербайджана, покойный Самандар Рзаев.

86-минутный фильм вышел на широкий экран в 1979-м году.

Напомним, что на данный момент Александр Калягин является художественным руководителем созданного по его инициативе частного театра "Et Cetera".