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    ​Союз театральных деятелей отметит юбилей Агакиши Казымова

    Союз театральных деятелей обнародовал список предстоящих в октябре юбилеев

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Союз театральных деятелей Азербайджана в октябре проведет три юбилея. Об этом сообщили Report в Союзе.

    Так, 5 октября будет отмечаться 80-летний юбилей заслуженного артиста Меджнуна Гаджибекова, 19 октября - мероприятие по случаю 70-летнего юбилея актера Кукольного театра, покойного Руслана Гасанова. Позже, 26 октября в Союзе театральных деятелей пройдет 80-летний юбилей народного артиста, режиссера Агакиши Казымова. 

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