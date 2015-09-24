​Союз театральных деятелей отметит юбилей Агакиши Казымова

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Союз театральных деятелей Азербайджана в октябре проведет три юбилея. Об этом сообщили Report в Союзе.

Так, 5 октября будет отмечаться 80-летний юбилей заслуженного артиста Меджнуна Гаджибекова, 19 октября - мероприятие по случаю 70-летнего юбилея актера Кукольного театра, покойного Руслана Гасанова. Позже, 26 октября в Союзе театральных деятелей пройдет 80-летний юбилей народного артиста, режиссера Агакиши Казымова.