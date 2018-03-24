Союз художников Азербайджана дал старт "Неделе изобразительного искусства"

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в выставочном салоне имени В.Самедовой Союза художников Азербайджана открылась выставка произведений художников за премию "Солтана Мухаммеда" в рамках проекта "Неделя изобразительного искусства".

Как сообщает Report, на выставке, состоявшейся при совместной организационной поддержке министерства культуры и туризма и Союза художников Азербайджана, демонстрируются работы около 50 художников.

На выставке выступил председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, который рассказал о значении выставки. Он также отметил совершенство демонстрируемых работ по смыслу и их содержанию. Выражая признательность каждому участнику конкурса председатель пожелал им творческих успехов.

Отметим, что в рамках "Недели изобразительного искусства", которая продлится до 28 марта, предусмотрено открытие различных выставок в ряде ведущих выставочных залах столицы.