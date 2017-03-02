Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сотрудников, виновных в ошибке на Оскаре, уволят.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступила президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс.

"Сотрудники группы голосования, ответственные за ошибку с объявлением картины-победителя на премии "Оскар" в номинации "лучший фильм" , больше не будут работать на премии", - сказала она.

Напомним: казус произошел в минувшее воскресенье на 89-й церемонии вручения премии. Во время объявления победителя в номинации «Лучший фильм» Уоррен Битти объявил победителем фильм «Ла-ла Ленд», а когда съемочная группа поднялась на сцену, выяснилось, что на самом деле победителем является картина «Лунный свет». Киноакадемия до сих пор никак не прокомментировала случившийся конфуз, а компания Pwc признала ошибку, возложив вину за нее на сотрудника Брайана Каллинэна, перепутавшего конверты.