Сотрудники Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов удостоены почетного звания - СПИСОК

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области хранения, реставрации и консервации музейных экспонатов в Азербайджане почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам:
Алиевой Бастиханым Искендер гызы
Алиевой Рухангиз Агабала гызы
Гулиевой Симе Ахмед гызы
Садыховой Наире Хафиз гызы
Тагиевой Хатире Сатдар гызы.
News DepartmentАвтор новости
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