 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сотрудники Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов удостоены почетного звания - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области хранения, реставрации и консервации музейных экспонатов в Азербайджане почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам:

    Алиевой Бастиханым Искендер гызы

    Алиевой Рухангиз Агабала гызы

    Гулиевой Симе Ахмед гызы

    Садыховой Наире Хафиз гызы

    Тагиевой Хатире Сатдар гызы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi