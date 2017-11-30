Сотрудники Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов удостоены почетного звания - СПИСОК

30 ноября, 2017 19:34

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области хранения, реставрации и консервации музейных экспонатов в Азербайджане почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам: Алиевой Бастиханым Искендер гызы Алиевой Рухангиз Агабала гызы Гулиевой Симе Ахмед гызы Садыховой Наире Хафиз гызы Тагиевой Хатире Сатдар гызы.