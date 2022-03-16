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Sotheby's и Christie's решили не проводить "русские торги"

Sotheby's и Christie's решили не проводить "русские торги" Аукционные дома Sotheby's и Christie's решили отменить предстоящие аукционы русского искусства из-за ситуации в Украине.
Искусство
16 марта 2022 г. 17:50
Sotheby's и Christie's решили не проводить русские торги

Аукционные дома Sotheby's и Christie's решили отменить предстоящие аукционы русского искусства из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание The Art Newspaper со ссылкой на представителей аукционных домов.

"Sotheby's не будет проводить торги русским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса", - цитирует издание заявление представителя аукционного дома.

Также сообщается об отмене июньских торгов аукционного дома Christie's.

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