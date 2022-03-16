Sotheby's и Christie's решили не проводить "русские торги"

Аукционные дома Sotheby's и Christie's решили отменить предстоящие аукционы русского искусства из-за ситуации в Украине.

Аукционные дома Sotheby's и Christie's решили отменить предстоящие аукционы русского искусства из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание The Art Newspaper со ссылкой на представителей аукционных домов.

"Sotheby's не будет проводить торги русским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса", - цитирует издание заявление представителя аукционного дома.

Также сообщается об отмене июньских торгов аукционного дома Christie's.