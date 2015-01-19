Состояние здоровья Рашида Шафага улучшается

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Вчера меня перевели из реанимации в палату. Сейчас я чувствую себя нормально. Меня продолжают лечить. Сегодня меня навестят из Союза композиторов. Руководитель Союза композиторов Фирангиз Ализаде звонила мне, расспрашивала о моем здоровье, интересовалась лечением". Об этом сообщил Report заслуженный деятель искусств, композитор Рашид Шафаг.

Композитор отметил, что после того как в прессе распространилась информация о нем, ему позвонили много друзей и знакомых: "Ягуб Зуруфчу, профессор Аждар Агаев, композитор Рамиз Миришли, Мубариз Тагиев и проживающий в Канаде 80-летний композитор Адиль Бабиров позвонили мне, расспросили о моем здоровье. Я благодарен им всем".

Рашид Шафаг также отметил, что расходы на его лечение взял на себя музыкант Атеш Рзаев, сын композитора Гасана Рзаева.

Отметим, что Рашид Шафаг родился в 1940 году в Баку. Композитор, посвятивший свое творчество в основном детям, переработал поэмы С.Маршака "Сказка о глупом мышонке", "Сказка об умном мышонке" в интересные детские оперы. Песни для хора и солистов из изданного в Москве альманаха песен "Наша Родина" Рашида Шафага, его миниатюры из вокально-хорового цикла “Рыцари" были широко распространены в масштабе бывшего СССР.