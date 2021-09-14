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Состояние заразившегося коронавирусом Саяда Ализаде ухудшилось

Состояние заразившегося коронавирусом Саяда Ализаде ухудшилось Состояние заразившегося коронавирусом певца Саяда Ализаде еще более ухудшилось.
Искусство
14 сентября 2021 г. 20:04
Состояние заразившегося коронавирусом Саяда Ализаде ухудшилось

Состояние заразившегося коронавирусом певца Саяда Ализаде еще более ухудшилось.

Об этом Report сообщили в госпитале модульного типа Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), расположенном в Зыхе.

Сообщается, что певец получает 80% кислородной поддержки.

"Вчера утром он был помещен в реанимационное отделение нашей больницы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время его лечение продолжается. Сатурация ниже нормы - 90%. Певец находится в бессознательном состоянии. Кровяное давление, уровень сахара и пульс контролируются", - сообщили в госпитале.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxan Səyyad Əlizadənin vəziyyəti ağırlaşıb

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