Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Состояние здоровья народного артиста Рамиза Азизбейли пока остается критическим.

Об этом в заявлении Report сказала его дочь Джалала Азизбейли.

По ее словам, некоторые вопросы пока не ясны: "Врачи говорят, что в общем состояние отца лучше, чем они ожидали. Он прооперирован и последующий процесс пока успешно продолжается. У папы также диабет, он перенес инсульт. Часть мозга уже долгие годы не функционирует. Поэтому, сказать что-то конкретное невозможно".

Дж.Азизбейли отметила, что врачи против частых посещений больного: "Однако, спасибо друзьям, они часто навещают папу. Врачи и медсестры ежедневно осматривают его".

Отметим, что несколько лет назад народный артист Р.Азизбейли перенес инсульт, у него высокое артериальное давление, диабет. В то же время, из-за гангрены ему ампутировали пальцы ноги.