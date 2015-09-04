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    Состояние Габиля Алиева тяжелое

    Никаких сдвигов в его состоянии не наблюдается

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Состояние народного артиста Азербайджана Габиля Алиева тяжелое. Со вчерашнего дня никаких сдвигов в его состоянии не наблюдается. 

    Об этом Report сообщили члены семьи народного артиста. 

    Они отметили, что 3 сентября состояние здоровья Г.Алиева ухудшилось: "Он находится в коме. Пока никаких сдвигов нет. Врачи делают все возможное, но безрезультатно. Семья находится рядом с ним".

    Напомним, что Габиль Алиев, страдающий легочной и сердечной недостаточностью, впал в кому со 2 на 3 сентября. 

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