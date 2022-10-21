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Состоялся предпремьерный показ нового героя вселенной DC "Черный Адам"

Состоялся предпремьерный показ нового героя вселенной DC "Черный Адам" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошел предпремьерный показ американского супергеройского фильма "Черный Адам", основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics.
Искусство
21 октября 2022 г. 13:10
Состоялся предпремьерный показ нового героя вселенной DC Черный Адам

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошел предпремьерный показ американского супергеройского фильма "Черный Адам", основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Запоминающейся частью вечера было световое шоу от ASgarden под руководством Александра Баркова.

Режиссер Жауме Кольет-Серра. Картина является спин-оффом ленты "Шазам!" (2019) и одиннадцатым фильмом Расширенной вселенной DC.

В главных ролях Дуэйн Джонсон, Сара Шахи и Пирс Броснан.

Коротко о фильме: Спустя почти 5000 лет после того, как он был наделен всемогущей силой египетских богов и столь же быстро заключен в тюрьму, Черный Адам (Джонсон) освобождается из своей земной могилы, готовый обрушить свою уникальную форму справедливости на современный мир.

Фильм демонстрируется на трех языках: русский, английский и турецкий. Также фильм "Черный Адам" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus”da “Black Adam” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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