В Баку состоялся очередной концерт летнего проекта Международного Центра Мугама - ФОТО

26-го июля в Доме Культуры имени А.Р.Гобустанлы состоялось очередное мероприятие нового проекта Международного Центра Мугама «Путешествие в мир мугама».

Как передаёт Report, на концерте, состоявшемся при инициативе Международного Центра Мугама и при поддержке Главного Управления Культуры города Баку помимо жителей Гобустана также присутсвовали солдаты воинских частей, расположенных на территории Гобустана. Молодые ханенде Ельгиз Алиев, Нисбет Садраева и Алмаханум Ахмедли, которых сопровождали на таре Зафар Мамедли, на кеманче Мушвиг Лятифов, на нагаре Вусал Алиев подарили гобустанской публике незабываемый концерт, в котором были исполнены народные песни и мугамы.

Выступившие перед началом концерта рассказали зрителям о внимании и заботе, которое оказывает государство азербайджанской культуре. Было отмечено, что помимо своих экономических достижений, также во всем мире Азербайджан известен своей богатой культурой и успешно осуществляет процесс пропаганды своих культурных ценностей во всем мире. Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой осуществляются проекты, направленные на развитие культуры, защиту национальных духовных ценностей. Как в столице, так и в регионах создаются новые культурные центры, театры, музеи и концертные залы.

Следует отметить, что стартовавшие в июле при инициативе Международного Центра Мугама и при поддержке Главного Управления Культуры города Баку концертные программы проекта продолжатся до конца текущего года. На концертах проекта в исполнении известных исполнителей мугама прозвучат прекрасные произведения народной музыки, мугамы и теснифы.

Очередные концерты состоятся: 9-го августа – в Центральном Доме Культуры Бинагадинского района, 27-го августа – в Мардакянском Дворце Культуры.

Международный Центр Мугама до нынешнего времени реализовал ряд проектов. Среди удачных проектов, совместно реализуемых с телевизионными каналами, посольствами, различными организациями, следует также отметить Международный конкурс молодых пианистов CASPIAN ETUDE, организованный Главным Управлением Культуры города Баку при поддержке Центра Мугама.

Международный Центр Мугама, продолжает реализацию совместных проектов местного и международного характера, являющейся одной из направлений её деятельности.