В Баку состоялся гала-концерт для участников VII Глобального форума

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялся гала-концерт для участников VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, прошедшего под девизом "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

На концерте под названием "Музыкальный альянс цивилизаций" выступили мастера искусств Азербайджана и зарубежных стран.

Концерт открыли Азербайджанская государственная хоровая капелла и Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли исполнением хора из оперы "Набукко" Джузеппе Верди.

Оркестр исполнил фрагмент из 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича.

В исполнении Ираклия Кахидзе был озвучен романс из оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Румынская вокалистка Ирина Ионеску исполнила арию из оперы Моцарта "Волшебная флейта".

В исполнении солистов Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца был представлен национальный танец "Нелбеки".

На концерте также прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, А.Бородина, Ж.Бизе и Л.Бетховена.

Отметим, что арт-директором концерта являлась народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.