 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку состоялся гала-концерт для участников VII Глобального форума

    На концерте под названием Музыкальный альянс цивилизаций выступили мастера искусств Азербайджана и зарубежных стран

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялся гала-концерт для участников VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, прошедшего под девизом "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

    На концерте под названием "Музыкальный альянс цивилизаций" выступили мастера искусств Азербайджана и зарубежных стран.

    Концерт открыли Азербайджанская государственная хоровая капелла и Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли исполнением хора из оперы "Набукко" Джузеппе Верди.

    Оркестр исполнил фрагмент из 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича.

    В исполнении Ираклия Кахидзе был озвучен романс из оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Румынская вокалистка Ирина Ионеску исполнила арию из оперы Моцарта "Волшебная флейта".

    В исполнении солистов Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца был представлен национальный танец "Нелбеки".

    На концерте также прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, А.Бородина, Ж.Бизе и Л.Бетховена.

    Отметим, что арт-директором концерта являлась народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi