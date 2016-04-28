В Баку состоялся гала-концерт для участников VII Глобального форума

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялся гала-концерт для участников VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, прошедшего под девизом "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".
Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.
На концерте под названием "Музыкальный альянс цивилизаций" выступили мастера искусств Азербайджана и зарубежных стран.
Концерт открыли Азербайджанская государственная хоровая капелла и Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли исполнением хора из оперы "Набукко" Джузеппе Верди.
Оркестр исполнил фрагмент из 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
В исполнении Ираклия Кахидзе был озвучен романс из оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Румынская вокалистка Ирина Ионеску исполнила арию из оперы Моцарта "Волшебная флейта".
В исполнении солистов Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца был представлен национальный танец "Нелбеки".
На концерте также прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, А.Бородина, Ж.Бизе и Л.Бетховена.
Отметим, что арт-директором концерта являлась народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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