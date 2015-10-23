В Баку отметили 100-летний юбилей режиссера Джаваншира Мамедова

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Киноцентре Низами в Баку отметили 100-летний юбилей выдающегося кинооператора и режиссера, народного артиста Джаваншира Мамедова.

Как сообщает Report, юбилейное мероприятие проведено при организаторстве министерства культуры и туризма, Государственного кинофонда, Союза кинематографистов Азербайджана и Киноцентра Низами.

На мероприятии исполнительный секретарь Союза кинематографистов Джамиль Гулиев, заслуженный деятель искусств Айдын Казымзаде поделились воспоминаниями о Джаваншире Мамедове, рассказали о его 60-летнем творчестве в сфере кинематографии.

В конце мероприятия был продемонстрирован документальный фильм Джаваншира Мамедова "Легенда о каспийских нефтяниках".

Отметим, что в фойе Киноцентра Низами представлена фотовыставка, отражающая различные периоды жизни и творчества Дж.Мамедова.