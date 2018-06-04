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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной академической филармонии состоялось открытие VII Международного конкурса вокалистов им. Бюль-Бюля.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы и члены жюри.

А.Гараев отметил в выступлении, что проведение в Азербайджане фестиваля имени Бюль-Бюля стало прекрасной традицией.

П.Бюльбюльоглы отметил, что проведение подобного конкурса - большое событие для всего региона: "Выражаю глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву от семьи Бюль-Бюля за подписание распоряжения о праздновании 120-летия Бюль-Бюля. Основа конкурса была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым".

Затем председатель жюри, народный артист России, профессор Сергей Лейферкус представил жюри.

Отметим, что отборочные туры конкурса состоятся 4-7 июня в Филармонии. 4-6 июня состоятся первый и второй тур, а 7 июня при сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра состоится третий тур.