​Состоялось открытие IV Международного фестиваля мугама

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 11 марта в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия IV Международного фестиваля мугама "Мугам алеми" ("Мир мугама").

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие официальные лица, деятели культуры и искусства.

На открытии фестиваля было зачитано обращение первой леди страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой к участникам IV Международного фестиваля мугама.

Отметим, что данный фестиваль проводится в Баку уже в четвертый раз.

На церемонии открытия IV Международного фестиваля мугама состоялся концерт, на котором выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова и Государственная хоровая капелла.

На фестивале примут участие музыканты и музыкальные группы из Турции, Ирана, Узбекистана, Ирака, Таджикистана, США, Франции, Великобритании, Ливана, Испании, Германии, Иордании, России, Китая, Индии, Туниса, Бельгии, Словении и Нидерландов.

В Национальном музее азербайджанской истории НАНА прошел также симпозиум IV Международного фестиваля мугама "Мугам алеми". Здесь присутствовали музыканты из Азербайджана и других стран, известные ханенде, мастера мугама.

На симпозиуме, представляющем важное теоретическое и практическое значение, выступят ученые и музыканты из более, чем 40 стран.

Симпозиум проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и туризма, Национальной академии наук Азербайджана, министерства образования, Союза композиторов Азербайджана и Фонда культуры Азербайджана.

Сегодня вечером, в рамках фестиваля, в Международном мугамном центре, Азербайджанской государственной филармонии и в Бакинском джаз-центре состоятся концерты.

Фестиваль завершится 18 марта. Церемония закрытия пройдет во Дворце Гейдара Алиева.