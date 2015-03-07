Состоялось гала-представление фильма "Yapışıq kardeşler" - ФОТО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Киноцентре имени Низами состоялось гала-представление комедийного фильма "Сросшиеся близнецы" ("Yapışıq kardeşler") при участии популярного турецкого актера и ведущего Илькера Айрыка.

Как сообщает Report, на гала-представлении помимо Илькера Айрыка участвовали также Хакан Булут и творческая группа из Турции.

Перед показом Илькер Айрык и Хакан Булут раздали автографы, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов, в ходе которой турецкие актеры заявили, что очарованы Баку.

Фильм повествует о двух веселых братьях - Халиме и Селиме, которые по воле судьбы являются сросшимися близнецами и вынуждены жить вместе.

В главных ролях в фильме снялись Илькер Айрык, Хакан Булут, Ивана Серт, Сузан Кардеш, Суат Сунгур, Эрдал Тосун, Айберк Атилла, Фырат Таныш и Бюлент Шакрак.

После пресс-конференции состоялся показ фильма.