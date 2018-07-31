Состоялись похороны Хайяма Мирзазаде - ОБНОВЛЕНО-4

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств Хайям Мирзазаде предан земле.

Как сообщает Report, покойный похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Х.Мирзазаде скончался вчера после продолжительной болезни в возрасте 83 лет.

*** 14:15

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Завершилась церемония прощания с народным артистом Азербайджана, заслуженным деятелем искусств Хайямом Мирзазаде.

Как сообщает Report, покойный будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

*** 13:09

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Он был легендой Азербайджана".

По сообщению Report, об этом на церемонии прощания с Хайямом Мирзазаде заявил сын покойного – глава Управления государственного протокола МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде.

По его словам, отец был непростым человеком:

"Его целью было достойное служение государству. Не будучи государственным деятелем, он каждым своим произведением пропагандировал страну за рубежом. Возможно, кому-то он мог показаться грубоватым, но это был незаурядный талант. К тем, кого любил, он относился уважительно. В наследство от него мне остались прекрасные произведения. В последние годы он не мог передвигаться из-за болезни, но, тем не менее, был в курсе событий в стране. Государство относилось к нему с чуткостью и заботой. Он всегда ощущал это внимание. Не хотел никому говорить о болезни, поскольку не любил тревожить людей. И даже заболев, он продолжал творить. Он был легендой Азербайджана".

*** 12:10

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской музыкальной академии проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, заслуженным деятелем искусств Хайямом Мирзазаде.

Как сообщает Report, в церемонии участвуют члены семьи покойного и деятели искусств Азербайджана.

Хайяма Мирзазаде похоронят на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что знаменитый композитор скончался вчера после продолжительной болезни.

Хайям Мирзазаде родился в Баку 5 октября 1935 года. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова. Его произведения исполняют в Австрии, Англии, Венгрии, Голландии, Германии, Италии, Франции и других странах. Он написал музыку к более 30 кинофильмам и 15 спектаклям, является автором эстрадных и джазовых композиций.

Аллах рехмет элясин!