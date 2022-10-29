Состоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"

В кинотеатре CinemaPlus 28 Mall состоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка" ("Parabüzən"), повествующего о 19 гражданах Азербайджана, оказавшихся с 31 марта по 23 мая 1993 года в окружении армян.

В кинотеатре CinemaPlus 28 Mall состоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка" ("Parabüzən"), повествующего о 19 гражданах Азербайджана, оказавшихся с 31 марта по 23 мая 1993 года в окружении армян.

Как сообщает Report, на презентации фильма присутствовали исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов, офицеры Министерства обороны, ветераны Карабахской войны, другие официальные лица, депутаты, а также снимавшиеся в документальной ленте лица.

Перед презентацией участникам была предоставлена информация о фильме.

Было отмечено, что идея фильма принадлежит Информационному агентству Report. Фильм снят при финансовой и технической поддержке Global Media Group.

Директор фильма - Фуад Гусейналиев, режиссер-постановщик и сценарист - Аяз Мирзоев, продюсер - Имдад Ализаде, оператор - Ага Нагиев, монтаж - Арзум Нурушзаде.

Кадры были сняты в селе Чайкенд Кяльбаджарского района, где 19 человек попали в окружение, в селе Огулдяря Лачынского района, где они находились в осаде, и в селе Гюлябирд Лачынского района, где они вырвались из окружения.

В фильме рассказывается о том, как 19 человек на протяжении 54 дней прятались от врага.

Директор фильма и Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в своем выступлении отметил, что экранизация стала возможной в результате освобождения Карабаха благодаря решимости Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, доблести ветеранов и пролитой крови шехидов:

"Ни одна съемка не состоялась бы, если бы территория, на которой снимался фильм, все еще находилась под оккупацией. Поэтому преклоняюсь перед душами шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель от оккупации, желаю здоровья нашим ветеранам. Фильмы на эту тему снимались и раньше, но в то время мы не могли посетить территории, где происходили эти события. После того как наши земли были освобождены от оккупации, мы вместе с попавшими в окружение людьми отправились в те районы и заложили события 29-летней давности в основу документально фильма".