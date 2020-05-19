Состоялась презентация фильма "Сугра и ее сыновья" - ВИДЕО

Зрителям представлено первое презентационное видео фильма "Сугра и ее сыновья" ("Suğra və oğulları") совместного производства Бакинского медиа-центра и компаний "Buta Film".

Как сообщили Report в центре, фильм снят при сотрудничестве компаний "Salar Film" (Германия) и "Arizona Production" (Франция).

Картина повествует о судьбе людей, живущих в азербайджанском селе во времена Второй мировой войны.

Большая часть съемок проходила в селе Суговушан Дашкесанского района. В фильме интересная сюжетная линия, Сугра вместе с двумя сыновьями живет в горной деревне. Ее муж участвует во Второй мировой войне. Уже долгое время женщина не может получить известий от мужа, и в это время приходит повестка ее старшему сыну. Сугра, обеспокоенная тем, что после мужа она потеряет и сына, после долгих колебаний решается отправить старшего сына к скрывающимся в горах беглецам. После этого ее ждет жизнь, полная любви и ненависти.