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    Состоялась презентация фильма о Национальном герое Чингизе Гурбанове

    На мероприятии приняли участие семья Ч.Гурбанова, депутаты, представители министерства обороны© Mod.gov.az

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Техническом Университете состоялась презентация фильма о выпускнике этого высшего учебного заведения, Национальном герое Чингизе Гурбанове. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на мероприятии приняли участие семья Ч.Гурбанова, депутаты, представители министерства обороны и других государственных структур, а также общественные деятели.

    Фильм "Сон, ставший явью", снятый "ARB Media Qrup" при поддержке министерства обороны, рассказывает о славном жизненном пути Национального Героя. Съемки фильма прошли в селе Хазра, где родился Ч.Гурбанов, в Техническом Университете, где он обучался и «Н»-ской воинской части, расположенной в Товузском районе, где он служил.

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