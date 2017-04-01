Состоялась презентация фильма о Национальном герое Чингизе Гурбанове

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Техническом Университете состоялась презентация фильма о выпускнике этого высшего учебного заведения, Национальном герое Чингизе Гурбанове. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на мероприятии приняли участие семья Ч.Гурбанова, депутаты, представители министерства обороны и других государственных структур, а также общественные деятели.

Фильм "Сон, ставший явью", снятый "ARB Media Qrup" при поддержке министерства обороны, рассказывает о славном жизненном пути Национального Героя. Съемки фильма прошли в селе Хазра, где родился Ч.Гурбанов, в Техническом Университете, где он обучался и «Н»-ской воинской части, расположенной в Товузском районе, где он служил.