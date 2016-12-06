Состоялась презентация документального фильма "Под одним солнцем", снятого при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась презентация документального фильма "Под одним солнцем", снятого Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие руководитель проекта, главный продюсер фильма Арзу Алиева.

До начала презентации участники посмотрели в фойе Киноцентра «Низами» фотовыставку, отражающую национальное и этническое разнообразие в Азербайджане.

На презентации было сообщено, что фильм, созданный в рамках "Года мультикультурализма" в нашей стране, повествует о жизни проживающих в Азербайджане малочисленных народов и этнических групп, имеющих различную культуру, обычаи и традиции, язык и религию.

В процессе подготовки фильма съемочная группа, в которую входили 15 человек, в течение почти года побывала в различных регионах Азербайджана, были организованы экспедиции в 54 села и поселка. В ходе этих поездок экспериментального характера были записаны интервью со 134 представителями 17 этнических групп. Для съемок были отобраны лишь по одному из десятков представителей от каждой этнической группы. При отборе отдавалось предпочтение лицам, более точно представляющим свой народ речью, антропологическими чертами, повседневной деятельностью.

Во время экспедиций фотографы съемочной группы сняли 3850 пейзажей, отражающих красоту природы Азербайджана, сфотографировали 2625 человек, проживающих на лоне этой природы и относящихся к различным этническим группам.

Съемки проводились во все времена года, что позволило показать разнообразие природы Азербайджана.

На презентации фильма также было сообщено, что проект «Под одним солнцем» был представлен в июле этого года во время Дней культуры Азербайджана, организованных Фондом Гейдара Алиева во французском городе Канны. Продемонстрированные в рамках этого проекта одноименная выставка и фильм, посвященные мультикультурализму и толерантности в Азербайджане, были встречены с большим интересом. А на состоявшейся 19 сентября официальной церемонии открытия «Азербайджанского городка» в Париже в рамках проекта "Под одним солнцем" была организована выставка, на которой демонстрировались фотографии, посвященные мультикультурализму и толерантности в Азербайджане, а также одноименный фильм на французском языке.

Было сообщено, что документальный фильм "Под одним солнцем" планируется перевести на другие языки и показать его в различных странах. Была выражена признательность президенту Фонда Гейдара Алиева, автору идеи проекта Мехрибан Алиевой за поддержку в реализации еще одного грандиозного проекта, способствующего популяризации Азербайджана в мире.

Затем был показан фильм.

Представители различных народов и этнических групп в Азербайджане сотни лет проживают на землях, где родились их предки, сохраняют свой язык, религию, национальные обычаи и традиции. Все это свидетельствует о том, что мультикультурализм в Азербайджане – это государственная политика и образ жизни. Азербайджан своей политикой, активным участием проживающих в нашей стране представителей различных религий и конфессий в идущих в обществе процессах, обеспечением взаимообогащения различных культур доказывает, что мультикультурализм живет и является одним из основных факторов развития человечества. Именно в этом состоит основной лейтмотив фильма «Под одним солнцем», созданного в рамках "Года мультикультурализма" в Азербайджане. Потому что в этой стране все люди живут под одним солнцем в дружбе.

Знакомя зрителей с историей и повседневной жизнью малочисленных народов в Азербайджане, фильм показывает, что люди, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии, веками жили на этой земле в условиях взаимопонимания, и эти традиции продолжаются и сейчас. В фильме представители различных религий выполняют свои религиозные обряды, видны следы культур, обычаев и традиций 17 этнических групп. Герои фильма говорят на 17 языках – каждый на своем родном языке.

Главный мессидж фильма зрителям – наличие толерантной среды в Азербайджане и равноправие всех граждан, независимо от религии и национальности. Каждый короткий сюжет наглядно показывает, что, несмотря на смену поколений, ни одна из этнических групп не меняет своих обычаев и традиций, языка, вероисповедания, а наоборот, сохраняет их, передавая из поколения в поколение. В фильме показывается не только образ жизни людей, но и их заслуги в развитии современного Азербайджана, уважение к законам государства, в котором они живут, огромная любовь к Родине. Именно поэтому они с большой гордостью говорят: "Наша Родина – Азербайджан".