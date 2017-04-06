Состоялась премьера спектакля, посвященного шехиду апрельских боев

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Незавершенный" ("Yarımçıq qalmış").

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Представление просмотрели театральные деятели, учителя и студенты Академии художеств, представители прессы.

Спектакль, посвященный памяти ставшего шехидом в апрельских боях 2016 года выпускника факультета скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств Самира Качаева, основан на пьесе Я.Абрамова и Л.Бейим "Мечтатель" ("Xəyalpərvər oğlan").

Режиссер-постановщик нового спектакля - народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, режиссер – Гюльнар Гаджиева, музыкальный оформитель – Рамиг Насиров, постановщик танцев – Элла Гаджиева, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, исполнительница песен – Чинара Меликзаде.

Роли в одночастной психологической драме исполнили заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Расим Джафаров, актеры - Эльнур Керимов, Гюнель Мамедова, Земфира Абдульсамедова, Манаф Дадашев, Ильгара Тосова, Эльгюн Яхъяев, Анар Сейфуллаев, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева, Гюльбениз Мустафаева, Таир Исмаилов, Рамиг Насиров, Фейруз Мамедов.

В завершении директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов вручил режиссеру Вагифу Асадову, которому исполнилось 70 лет, диплом азербайджанского национального центра ASSİTEJ.