Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ На сцене Академического национального драматического театра состоялась премьера спектакля "Мангурт".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на премьере присутствовали посол Кыргызстана в Азербайджане, сотрудники посольства и другие гости.

Художественным руководителем постановки по мотивам романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" является Анар Бабалы, режиссером – выпускница Университета культуры и искусства Изама Бабаева, художником – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу.

В одноактном спектакле задействованы заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Эльшан Рустамов, актеры Рамин Шихалиев, Имран Али Гурбан и Фарид Велиев.

Постановка была встречена бурными аплодисментами.

Отметим, что в этом году во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю 90-летия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.