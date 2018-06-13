 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась премьера спектакля "Мангурт"

    Постановка была встречена бурными аплодисментами

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ На сцене Академического национального драматического театра состоялась премьера спектакля "Мангурт".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, на премьере присутствовали посол Кыргызстана в Азербайджане, сотрудники посольства и другие гости. 

    Художественным руководителем постановки по мотивам романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" является Анар Бабалы, режиссером – выпускница Университета культуры и искусства Изама Бабаева, художником – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу. 

    В одноактном спектакле задействованы заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Эльшан Рустамов, актеры Рамин Шихалиев, Имран Али Гурбан и Фарид Велиев.

    Постановка была встречена бурными аплодисментами. 

    Отметим, что в этом году во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю 90-летия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi