Состоялась премьера спектакля "Лейли и Меджнун"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера нового спектакля.

Как сообщили Report из театра, был представлен впервые подготовленный в драматическом жанре спектакль "Лейли и Меджнун" по одноименной поэме М.Физули.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Ниджат Казымов, музыкальный оформитель - Камиль Исмаилов, консультант - Ильгар Фахми, постановка битв принадлежит Исе Асадову.

В новом спектакле участвует более 50-ти актеров. В главных ролях – заслуженные артисты Наиба Аллахвердиева, Лейли Велиева, Эльшан Рустамов. В ролях – актеры Ровшан Аббасов, Рашад Сафаров, Мехрибан Абдуллаева, Мехрибан Гусейнова, Севиндж Мехралиева, Земфира Абдулсамедова, Бахрам Гасанов, Сабина Мамедова, Эльшан Чарханлы, Шабнам Гусейнова, Кенуль Абилова, Венера Аббасова, Хуснийя Ахмедова, Керем Гаджизаде, Эльнур Гусейнов, Эльшан Шихалиев, Рамиль Мамедов, Манаф Дадашов, Мушвиг Алиев, Вугар Мамедалиев, Анар Сафиев, Эльгюн Яхъяев, Гюльбениз Мустафаева и другие.