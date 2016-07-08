Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре "Йуг", состоялась премьера спектакля "Медея. Секвенция 001".

Как сообщает Report, режиссер-постановщик и музыкальный оформитель спектакля, поставленного по пьесе "Театр Медеи" Владимира Клименко, - Микаил Микаилов, художник-постановщик - Умай Гасанова.

Роли в спектакле, подготовленном в апокрифическом жанре, сыграли актеры театра - заслуженные артистки Сонаханым Микаилова и Гюльзар Гурбанова.

Сценическое произведение построено на диалоге двух актрис, стремящихся сыграть роль Медеи: первая – перед убийством детей, а вторая – после убийства детей.

Сценическое произведение - поэтическая притча об отношениях актера и времени.

Cледующий показ спектакля состоится 13 июля.