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    Состоялась премьера спектакля "Медея. Секвенция 001"

    Сценическое произведение построено на диалоге двух актрис, стремящихся сыграть роль Медеи

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре "Йуг", состоялась премьера спектакля "Медея. Секвенция 001".

    Как сообщает Report, режиссер-постановщик и музыкальный оформитель спектакля, поставленного по пьесе "Театр Медеи" Владимира Клименко, - Микаил Микаилов, художник-постановщик - Умай Гасанова.

    Роли в спектакле, подготовленном в апокрифическом жанре, сыграли актеры театра - заслуженные артистки Сонаханым Микаилова и Гюльзар Гурбанова.

    Сценическое произведение построено на диалоге двух актрис, стремящихся сыграть роль Медеи: первая – перед убийством детей, а вторая – после убийства детей.

    Сценическое произведение - поэтическая притча об отношениях актера и времени.

    Cледующий показ спектакля состоится 13 июля. 

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