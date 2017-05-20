Состоялась церемония закрытия выставки "Французское искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана"

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В рамках 80-летия Азербайджанского Национального музея искусств проведена церемония закрытия выставки "Французское искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана".

Как сообщает Report, на закрытом мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, деятели культуры.

Директор Чингиз Фарзалиев подчеркнул, что французская культура является примером для всех культур: "Мы были уверены в том, что выставка получит популярность, но не представляли, насколько сильный интерес она вызовет у любителей искусства. Обычно выставки в нашем музее проводятся месяц. Несмотря на то, что выставка "Французское искусство из коллекции Национального Музея Искусств Азербайджана" длится уже седьмой месяц, интерес к ней не угасает. У всего есть конец. Сегодня проводится закрытие этой выставки. Будут проводиться также выставки работ из музейной коллекции, посвященные культуре различных народов". Чингиз Фарзалиев подчеркнул, что планируется провести последующую выставку, посвященную японской культуре. Изысканные предметы искусства были атрибутированы японскими специалистами.

Выступившая с речью посол Франции Аурелия Буше отметила, что эта выставка является показателем дружбы двух народов, укрепления культурных связей. "Являясь послом Франции, меня охватывает чувство гордости за то, что в этом храм искусстве представляется искусство моей страны. Немаловажную роль в организации выставки сыграло то, что сам директор музея Чингиз Фарзалиев является человеком искусства. Выражаем ему огромную благодарность", - заявила посол.

Особую теплоту прошедшему мероприятию придало исполнение студентами Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под руководством профессора Лейлы Мамедалиевой классических произведений азербайджанских и французских композиторов.

Отметим, что проведенная при поддержке нефтегазовой компании Франции Total выставка была представлена любителям искусства с 26 ноября прошлого года. Куратором выставки является директор Национального музея искусств Азербайджана, профессор Чингиз Фарзалиев.