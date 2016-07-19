Состоялась церемония вручения сотрудникам ТЮЗа премии "Сима" - ФОТО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя прошло заседание, посвященное итогам 88-го театрального сезона.

Как сообщает Report, на заседании выступил директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов.

Затем состоялась презентация театральной премии "Сима" ("Sima"). Победители по номинациям были выбраны путем тайного голосования.

По решению жюри "Лучшим спектаклем сезона" был выбран спектакль Веры Шуграевой и Али Амирли "Родственники", в номинации "Исполнитель лучшего характерного образа сезона" победителем стал Атабала Сафаров.

Номинации "Самый активный сотрудник-общественник сезона" удостоен актер, председатель профсоюза театра Ильхам Асадов.

Победителем номинации "Самый успешный балетмейстер сезона" стал Вусал Мехралыев, номинации "Отличившийся актер сезона" - заслуженный артист Гурбан Исмаилов, номинации "Самый плодотворный актер сезона" Шовги Гусейнов, номинации "Самая плодотворная актриса сезона" - Зумруд Гулиева, номинации "Лучший технический работник сезона" - Вадим Кусков, номинации "Перспективный актер сезона" - Рамиль Мамедов, номинации "Самый деловой сотрудник сезона" - Замина Эльбир, номинации "Лучший исполнитель эпизодических ролей сезона" - Эльгюн Яхъяев.

Номинации "Друг театра" удостоен портал Milli.az.

Народному артисту Агахану Салманлы и контролеру в ТЮЗе 64-летней Дурдане Шукюровой вручили денежную премию. На мероприятии также представили слайд, подготовленный по случаю 60-летия директора театра, заслуженного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Калмыкии Мубариза Гамидова. Была дана высокая оценка деятельности директора театра в течение последнего сезона.

Затем состоялся концерт.

Впервые данная премия была вручена группе сотрудников театра в прошлом году.