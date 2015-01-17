​Состоится юбилейное представление "Ага Мухаммеда шаха Гаджара"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 18 января в Академическом национальном драматическом театре состоится юбилейное представление.

Как сообщает Report, одна из самых удачных постановок Академического драматического театра, пьеса писателя-драматурга Али Амирли "Ага Мухаммед шах Гаджар", будет показана в первый месяц нового года в тридцатый раз. Режиссером-постановщиком представления является заслуженный деятель искусств Азерпаша Неймат. Ему же принадлежит и сценическое оформление.

Музыку к представлению написал заслуженный деятель искусств Сиявуш Керими.

В роли Ага Мухаммеда Гаджара выступает народный артист Фуад Поладов.