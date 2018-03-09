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    Состоится выставка картин художницы, рисующей ногами

    Открытие выставки состоится 16 марта в 15.00

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджано-французском институте состоится персональная выставка работ Самиры Салмановой, рисующей ногами. 

    Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, открытие выставки состоится 16 марта в 15.00. 

    Отметим, что Самира Салманова с самого рождения страдает церебральным параличем, она не может ходить, держать что-то в руках, не говорит, хоть и слышит хорошо. Однако Бог одарил девушку невероятным талантом, она прекрасно рисует ногами. И не только рисует, но и управляется с домашними делами. 

    В 2002 году на выставке в Москве, прошедшей под эгидой Международного фонда "Филантроп", она завоевала большой успех, ее картины экспонировались в Третьяковской галерее.

    Ведя довольно активный образ жизни, Самира является членом различных общественных организаций.

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