Состоится выставка картин художницы, рисующей ногами

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджано-французском институте состоится персональная выставка работ Самиры Салмановой, рисующей ногами.

Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, открытие выставки состоится 16 марта в 15.00.

Отметим, что Самира Салманова с самого рождения страдает церебральным параличем, она не может ходить, держать что-то в руках, не говорит, хоть и слышит хорошо. Однако Бог одарил девушку невероятным талантом, она прекрасно рисует ногами. И не только рисует, но и управляется с домашними делами.

В 2002 году на выставке в Москве, прошедшей под эгидой Международного фонда "Филантроп", она завоевала большой успех, ее картины экспонировались в Третьяковской галерее.

Ведя довольно активный образ жизни, Самира является членом различных общественных организаций.