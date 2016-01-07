В Баку состоится творческий вечер тариста Гамида Векилова

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоится творческий концерт известного тариста, доцента Азербайджанской национальной консерватории, доктора философии по искусствоведению Гамида Векилова.

Как сообщили Report в филармонии, концертная программа пройдет 15 января в филармонии.

На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Фуада Ибрагимова.

На творческом вечере на сцену выйдут заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар), Анар Шушалы (вокал), музыканты Парвиз Аликрамоглу (свирель), Аслан Магеррамов (тар), Шахрияр Иманов (тар), Самира Джалилова (тар) и другие.

Отметим, что Гамид Векилов родился в 1949 году в Баку.