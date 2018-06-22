Состоится творческий фестиваль "От региона к региону"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По инициативе министерства культуры состоится фестиваль "От региона к региону", который пройдет под девизом "Наша 100-летняя история".

Как сообщили Report в министерстве, основная цель проекта, посвященного 100-летию АДР, состоит в пропаганде культурного наследия азербайджанского народа, богатого традициями государственности, демонстрации культурного потенциала регионов и усилении межрегионального обмена.

Первое мероприятие в рамках проекта состоится 25 июня в 17:00 в Масаллы в парке Гейдара Алиева. В парке будут расположены палатки 15 региональных управлений культуры, где будут экспонироваться поделки местных мастеров, картины, сувениры и пр. Также запланированы выступления самодеятельных коллективов управлений.

Очередное мероприятие пройдет 26 июня в Лянкяране. Фестиваль продолжится творческими мероприятиями в 15 городах и районах республики.