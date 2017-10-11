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    Состоится презентация фильма "Тахмин и Заур"

    Билеты можно приобрести через официальный сайт Cinema Plus и в кассах Cinema Plus в Gənclik Mall

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Состоится презентация фильма "Тахмин и Заур" производства Cinemazadeh.

    Как сообщили Report в Cinemazadeh, организуют специальную продажу билетов на предстоящий 19 октября гала-вечер.

    На презентации, которая пройдет в 19:00 в киноцентре Cinema Plus в Gənclik Mall, примут участие знаменитости.

    Отмечается, что фильм, который представят зрительской аудитории с 19 октября, будет представлен как в бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

    В главных ролях - Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямаля Пириева. Режиссер комедии - Заур Мирзазаде.

    Билеты на гала-вечер можно приобрести через официальный сайт Cinema Plus (http://www.cinemaplus.az/az/films/t-hmin-v-zaur/) или же в кассах Cinema Plus в Gənclik Mall. 

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