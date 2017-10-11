Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Состоится презентация фильма "Тахмин и Заур" производства Cinemazadeh.

Как сообщили Report в Cinemazadeh, организуют специальную продажу билетов на предстоящий 19 октября гала-вечер.

На презентации, которая пройдет в 19:00 в киноцентре Cinema Plus в Gənclik Mall, примут участие знаменитости.

Отмечается, что фильм, который представят зрительской аудитории с 19 октября, будет представлен как в бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

В главных ролях - Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямаля Пириева. Режиссер комедии - Заур Мирзазаде.

Билеты на гала-вечер можно приобрести через официальный сайт Cinema Plus (http://www.cinemaplus.az/az/films/t-hmin-v-zaur/) или же в кассах Cinema Plus в Gənclik Mall.