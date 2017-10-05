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    Состоится презентация фильма "Тахмин и Заур"

    В мероприятии примут участие известные лица

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Состоится презентация фильма "Тахмин и Заур" производства студии Cinemazadeh.

    Как сообщили Report в Cinemazadeh, состоится продажа частных билетов на гала-вечер, который пройдет 18 октября. 

    В презентации, которая состоится в киноцентре Cinema Plus, расположенном в Gənclik Mall, примут участие известные лица.

    Отмечается, что начиная с 19 октября, экранное произведение будет представлено зрителям наряду с кинотеатрами Баку, и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

    Главные роли в фильме исполнили Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямала Пириева. Режиссером экранной работы в жанре комедии является Заур Мирзазаде.

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