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    Состоится презентация фильма "Красный сад"

    Картина снята по заказу министерства культуры и туризма

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля в Киноцентре Низами состоится презентация художественного фильма "Красный сад" ("Qırmızı bağ"). 

    Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".

    Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. 

    Картина повествует о педагоге, предки которого были беками. Автор сценария и режиссер-постановщик фильма - Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, исполнительные продюсеры - Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры - Мушвиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн (WeiT Media). 

    В главных ролях - Максуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бедиев. 

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