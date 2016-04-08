Состоится презентация фильма "Красный сад"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля в Киноцентре Низами состоится презентация художественного фильма "Красный сад" ("Qırmızı bağ").

Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".

Фильм снят на киностудии " Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики.

Картина повествует о педагоге, предки которого были беками. Автор сценария и режиссер-постановщик фильма - Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, исполнительные продюсеры - Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры - Мушвиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн (WeiT Media).

В главных ролях - Максуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бедиев.