Состоится презентация документального фильма "Восхождение"

22 мая, 2015 10:27

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 26 мая в Центре кино Низами состоится презентация полнометражного документального фильма "Восхождение" ("Юкселиш"). Как сообщает Report, фильм, снятый по заказу государства в студии "Салнаме" режиссером, народным артистом Васифом Бабаевым, посвящен памяти выдающегося ученого-конструктора, председателя государственной комиссии по космическим полетам СССР генерал-лейтенанта Керима Керимова. Автором идеи фильма является академик Ариф Пашаев, руководителем проекта академики Ариф Пашаев и Ариф Мехтиев, автор сценария Васиф Бабаев, операторы Валерий Панкратов, Надир Зейналов, Эльчин Абдуллаев, Алексей Малышев, Сахиб Сафаров, операторы хроники 1970-1980-х годов Мухтар Мамедов, Геннадий Пастушков, Захид Назаров, Рафиг Джавадов, Рустам Зулалов, редактор Юсиф Шейхов, исполнительный продюсер Азад Ахундов, продюсеры Васиф Бабаев и Назим Гусейнов.