Состоится премьера спектакля, посвященного шехиду апрельских боев

4 апреля, 2017 19:12

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном театре юного зрителя состоится премьера спектакля "Незавершенный" ("Yarımçıq qalmış"). Как сообщили Report в пресс-службе театра, подготовка к предстоящей 5 апреля премьере завершается. Режиссер-постановщик спектакля, подготовленного по произведению Я.Абрамова и Л.Бейим "Мечтатель" ("Xəyalpərvər oğlan"), - народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, режиссер – Гюльнар Гаджиева, музыкальный оформитель – Рамиг Насиров, постановщик танцев – Элла Гаджиева, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, исполнительница песен – Чинара Меликзаде. Роли в одночастной психологической драме исполнили заслуженные артисты Лейли Велиева, Эльшан Рустамов, Расим Джафаров, актеры Эльнур Керимов, Бахрам Гасанов, Гюнель Мамедова, Асья Атакишиева, Земфира Абдульсамедова, Эльнур Гусейнов, Вахид Оруджоглу, Манаф Дадашев, Рамиль Мамедов, Ильгара Тосова, Нурийя Алиева, Эшгин Гулиев, Эльгюн Яхъяев, Анар Сейфуллаев, Мирзаага Мирзоев, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева, Гюльбениз Мустафаева, Таир Исмаилов, Рамиг Насиров, Фейруз Мамедов. Спектакль посвящен памяти ставшего шехидом в апрельских боях 2016 года выпускника факультета скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств Самира Качаева.