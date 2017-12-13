Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоится премьера спектакля "Гатиба Инандж" ("Qətibə İnanc").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, двухчастный спектакль ставится Чингизом Алескерли по мотивам романа видного азербайджанского писателя Мамеда Саида Ордубади "Меч и перо".

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Кямиль Исмаилов, ассистент режиссера - Вугар Мамедов.

В спектакле задействованы - народная артистка Басти Джафарова (Гатиба Инандж), заслуженный артист Сабир Мамедов (Низами), актеры Ровшан Керимдухт (Хусамеддин), Рустам Рустамов (Гызыл Асрлан), Ильяс Ахмедов (Фахреддин), заслуженный артист Казым Абдуллаев (Тогрул), актрисы Шахла Исмайлова (Сяба), Фидан Джафарова (юная Гатиба), актер Эльнур Гадиров (Гутлуг), заслуженные артисты Мирза Агабейли и Эльхан Гулиев (визирь), актер Джумшуд Зейналов (смотритель тюрьмы) и др.

Спектакль повествует о безответной любви дочери правителя Гянджи Эмира Инанджа Гатибы Инандж к Шейху Низами. После того, как Шейх отвергает Гатибу Инандж, у нее появляется ко всем ненависть. Она выходит замуж за нелюбимого Магомеда Джахана Пахлевана и у нее рождается сын Гутлуг.

Отметим, что впервые произведение "Меч и перо" было поставлено в 1977 году видным режиссером Тофиком Кязымовым.