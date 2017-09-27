Состоится премьера моноспектакля “Наказание”

27 сентября, 2017 21:39

© Report Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На “Малой сцене” азербайджанского государственного театра юного зрителя состоится премьера моноспектакля “Наказание” писательницы-драматурга Тамары Валиевой. Как сообщили Report из пресс-службы театра, “Наказание” - это психологический драматический спектакль-монолог с единственным исполнителем. Главную и единственную роль в спектакле исполняет заслуженная артистка Кямаля Гусейнова, режиссер-постановщик произведения заслуженная деятельница искусства Мехрибан Алекберзаде, художник-постановщик Эльшан Сарханоглу, музыкальный композитор Агаселим Фейзуллайев, постановка трюков принадлежит Исе Асадову. Спектакль будет поставлен 29 сентября в 19:00.