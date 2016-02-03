​Состоится премьера балета "Франческа да Римини"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Театре оперы и балета состоится премьера балета известного русского композитора П.И.Чайковского "Франческа да Римини".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, запланированный на 12 февраля спектакль станет первой премьерой театра 2016 года.

Балетмейстер постановки - Пеллумб Агаллияй (Албания), музыкальный руководитель и дирижер - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев.

Главные партии исполнят заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова (Франческа) и молодые солисты труппы Тимур Одушев (Паоло) и Макар Ферштандт (Джотто).

Отметим, что "Франческа да Римини" поставлена по мотивам одноименной симфонической поэмы композитора. Сюжетная линия балета взята из известной поэмы Данте "Божественная комедия".

Впервые произведение было исполнено симфоническим оркестром под управлением Н.Г.Рубинштейна 25 февраля 1877 года. 11 марта 1878 года его представили в Петербурге, где произведение имело огромный успех.

Балет "Франческа да Римини" повествует о любви Франчески к младшему брату мужа Паоло и их трагической судьбе.