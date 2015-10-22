В театре оперы и балета состоится показ оперы "Натаван"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 31 октября состоится мероприятие по случаю 80-летия народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, композитора Васифа Адыгезялова.

Как сообщает Report, в связи с юбилеем театр представит зрителям оперу композитора "Натаван".

Опера "Натаван" впервые была показана на сцене театра в 2003 году. Роль Хуршудбану Натаван исполнила народная артистка Хураман Гасымова.

Автор либретто - Назим Ибрагимов. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля - народный артист, профессор Ялчын Адыгезялов, режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана и Узбекистана Фирудин Сафаров, художник-постановщик - народный художник Таир Таиров.

В юбилейном спектакле сыграют народная артистка Земфира Исмаилова (Натаван), народные артисты Азер Зейналов (Хасай-бек), Шахлар Гулиев (Гасым-бек Закир), Мансум Ибрагимов (ханенде), Назакят Теймурова (девушка ханенде) и другие.