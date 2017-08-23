Состоится международная презентация фильма "Человек третьего дня"

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Художественный фильм Бабека Ширинсифата "Человек третьего дня" был приглашен на международный кинофестиваль.

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, международная презентация фильма состоится на 41 Монреальском международном кинофестивале.

Фестиваль пройдет с 24 августа по 4 сентября в Канаде.

Отметим что, Монреальский международный кинофестиваль единственный конкурс кино, признанный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

"Человек третьего дня" - это полнометражный художественный фильм, снятый при поддержке министерства культуры и туризма на киностудии "Азербайджанфильм".

Фильм посвящен теме Карабаха. Когда отбывающий долгосрочное наказание осужденный герой фильма выходит на свободу, его близких уже нет в живых, а родной район находится под оккупацией. Герой со своим знакомым соотечественником отправляется в родное село в Кельбаджаре, перейдя линию соприкосновения, и наконец достигает своей цели - он может посетить могилы родителей.

Автор сценария фильма - Магсуд Гарайша, режиссер-постановщик - Бабек Ширинсифат, оператор-постановщик - Рафик Гулиев, художники-постановщики - Рафик Насиров, Ариф Нифтиев, композитор - Фируддин Аллахверди, исполнительные продюсеры - Ариф Сафаров, Тарлан Бабаев, продюсер - Мушфиг Хатамов.

В фильме снимались Хикмет Рагимов, Расим Джафаров, Кямран Агабалаев, Ниджат Габибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Метанет Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа и Айшад Мамедова.